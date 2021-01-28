Птичий грипп распространяют перелетные птицы, а в Азербайджане есть места постоянной и временной зимовки этих пернатых, поэтому наша страна входит в группу риска по этой болезни, рассказал завотделом здоровья животных Агентства пищевой безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор страны Галиб Абдулалиев, сообщает Trend.

По его словам, на берегах Каспия, в болотистых участках многих государственных заповедников, на территории Центрального Арана зимуют перелетные птицы: «По этой причине наша страна входит в группу риска по птичьему гриппу. Поэтому важно предотвратить контакты домашних птиц с перелетными и степными птицами, в особенности, c воронами, голубями, воробьями. Во время ухода за этими птицами должны соблюдаться правила гигиены. В случае обнаружения птичьих трупов нужно обязательно проинформировать соответствующие структуры».

Абдулалиев добавил, что в связи с птичьим гриппом проводятся периодические мониторинги. В ходе мониторингов, которые были проведены в ноябре, декабре и январе, подозрительных случаев в связи с болезнью не зафиксировано.

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