Минобороны распространило видеокадры из села Зергер Физулинского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Зергер Физулинского района.
Дата: 2021/01/28 19:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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