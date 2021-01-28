Иранские власти объявили в четверг об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Согласно заявлению ОАЭИ, «1 тыс. центрифуг [для обогащения урана] была установлена на объекте в Натанзе в течение трех месяцев».

В сентябре прошлого года Иран после пожара на ядерном объекте в Натанзе принял решение о начале работы по созданию нового цеха по производству центрифуг для обогащения урана. Как заявил тогда глава ОАЭИ Али Акбар Салехи, «из-за жестких подрывных действий было принято решение создать более современный, большой и во всех отношениях развитый цех в самом сердце горы около Натанза». Он также сообщил о начале подготовительных работ по поставке оборудования и создании ряда цехов по производству усовершенствованных центрифуг.

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