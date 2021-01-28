«Распространившаяся по всему миру инфекция COVID-19 бушует нашей стране уже около года, в конце февраля прошлого года были зарегистрированы первые носители коронавируса».

Об этом сообщила заведующая кафедрой медицинской микробиологии и иммунологии АМУ, директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний, профессор Хагигат Гадирова, передает АПА.

Она отметила, что случаи инфицирования все еще наблюдаются:

«В Азербайджане, как и в других странах, та же ситуация с вирусом. Им в мире заразились более 100 миллионов человек, умерли более 2 миллионов.

Специалисты говорят, что предотвратить это заболевание можно только с помощью вакцинации. Вакцина — это биологический препарат, изготовленный из микробов или веществ, выделяемых ими в результате жизнедеятельности. Когда они вводятся в организм человека, возникает иммунитет к этому микробу. Это называют искусственным иммунитетом.

Вакцина, применяемая сейчас в нашей стране содержит убитый вирус. Этот вирус культивируется в клетках под названием «vero», его масса размножается, убивается специальными методами. Он стабилизируется путем добавления различных веществ и затем используется в качестве вакцины».

Специалист связала выбор вакцины производства китайской фирмы Sinovac с ее безопасностью:

«Выбор этой вакцины обсуждался в научном комитетеi TƏBİB и научно-медицинском Совете Минздрава. Необходимо в первую очередь учитывать безопасность вакцины. С этой точки зрения инактивированные вакцины считаются безопасными. Если около 60-70 процентов населения страны будет вакцинировано, возникнет коллективный иммунитет, и болезнь можно будет предотвратить».

Х.Гадирова выразила сожаление в связи с призывами в соцсетях не вакцинироваться. По словам врача, эти фейковые новости, рассчитанные на то, чтобы ввести людей в заблуждение, они не поддаются никакой логике:

«В то же время стоит отметить, что эта вакцина не рекомендуется для пациентов со СПИДом, онкологическими заболеваниями, которые принимают иммунодепрессанты. Мы не рекомендуем беременным женщинам и кормящим матерям вакцинироваться без предварительного обследования. В других случаях противопоказаний нет».

Специалист отметила, что слухи о том, что через некоторое время после вакцинации могут возникнуть какие-то осложнения – необоснованные.

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