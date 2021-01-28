Железнодорожное депо, которое профинансировано за счет суверенного кредита французского агентства развития (AFD), позволит провести техническое обслуживание 50 новых локомотивов Alstom, которые будут доставлены в соответствии с соглашением, подписанным с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в 2014 году.

Об этом 27 января заявил госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан во время своего визита в депо под Баку, передает Репорт.

Строительство депо осуществлялось турецкой компанией Kolin под контролем французской компании Systra.

В ходе визита госсекретарь обменялся мнениями с представителями компаний и поприветствовал этот конкретный пример сотрудничества между Францией и Азербайджаном в железнодорожной сфере.

Minval.az