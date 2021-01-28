Энтони Джон Блинкен возглавил Госдепартамент США. Это опытный и высококвалифицированный дипломат. При вступлении в должность он заявил: «Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США». Тем удивительней, что при рассмотрении его кандидатуры в Конгрессе США господин Блинкин на вопрос сенатора Мендозы об армяно-азербайджанском конфликте сказал, что в зависимости от обстоятельств оказание военной помощи США Азербайджану может быть пересмотрено, а также не исключил возобновление действия дискриминирующей Азербайджан 907 поправки Конгресса.

Напомню, что эта поправка запрещала оказание помощи Азербайджану из-за блокады Армении и Нагорного Карабаха. Даже если вывести за скобки несправедливость и надуманность этого повода, так как «блокада» стала следствием армянской агрессии и оккупации территории Азербайджана, угроза ее возобновления выгладит абсурдно. Ведь сегодня именно Баку настаивает на открытие коммуникаций в регионе и готов взять на себя большую часть связанного с этим финансового бремени. Военные действия и перемирие достигнутое осенью 2020 года изменили ситуацию с безопасностью в регионе, обеспечили прочную стабильность, исключающую риски новой войны.

Отмечу и то, что Азербайджан располагает финансовыми ресурсами и в отличие от других стран Южного Кавказа не особо нуждается в экономической помощи, запрещаемой 907 поправкой. Так что возобновление ее действия не окажет давление на Азербайджан, может лишь принести эфемерное удовлетворение армянским лоббистам, но одновременно нанесет ущерб двусторонним азербайджано-американским отношениям.

Что же касается помощи США Азербайджану в целях безопасности, то это отвечает американским стратегическим интересам в регионе и ее целесообразность хорошо известно в Пентагоне и ЦРУ. Напомню, что именно в Баку систематически проводились встречи высшего военного руководства США, НАТО и России. Имеются и другие, публично не озвучиваемые обстоятельства, которые если еще не известны господину Блинкину, то очень скоро сотрудники соответствующих ведомств напомнят о них. Поэтому позволю себе предположить, что не слишком благожелательные слова, сказанные Госсекретарем Блинкиным в отношении Азербайджана, были вызваны желанием не раздражать сенатора Мендозу, который известен как ярый армянский лоббист. Региональное значение Азербайджана для США в настоящее время нисколько не уменьшилась, а скорей возросло. Хотелось бы верить, что политику Администрации президента Байдена к Азербайджану будет определять реалии, а не предвзятое отношение отдельных армянских лоббистов в Конгрессе.

Расим Мусабеков, политолог

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Minval.az