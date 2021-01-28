Задержан человек, убивший женщину и расчленивший ее тело.

Установлено, что убитой, чье тело было обнаружено в мусорных ящиках на территории Насиминского района, является Бану Мамедова (1989 г.р.).

Сотрудники полиции также установили, что убил Мамедову ее свекор Идрис Магеррамов, передает АПА.

Мужчина задержан.

Напомним, 27 января около 01:00 в мусорном баке на территории 4 микрорайона района (ул. А.Искендерова) в 4 мешках и одном целлофановом пакете найдено расчлененное тело женщины.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

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