«Соткский» золотой рудник продолжает работать и выполнять производственный план — такое заявление в беседе с корреспондентом РИА «Новости» сделал совладелец компании GeoProMining, бизнесмен Роман Троценко. «Соткский рудник работает, на результат никаким образом не повлияет. Та добыча, которая велась и есть, это добыча на армянской территории. Да, пришлось поменять логистическую схему отвалов и движения автотранспорта, но рудник работает, производственный план выполняется, мы считаем, что год будет удачный», — цитируют его СМИ.

Звучит это, по меньшей мере, странно. «Соткский рудник» — это, если кто не понял, Союдлю, или Зодское золотоносное месторождение на границе Кельбаджарского района Азербайджана и Басаркечарского, ныне Варденисского, района Армении. При этом 74% запасов золота или 17 из 25 золотоносных жил находится на территории Азербайджана. В те годы, когда Кельбаджарский район находится под армянской оккупацией, рудник Союдлю активно разрабатывался, а точнее, подвергался хищническому грабежу со стороны Армении и ее иностранных «партнеров», а вернее сказать, соучастников, среди которых была и GeoProMining. С началом боевых действий и выходом Азербайджанской Армии на хребет Муровдаг рудник официально прекратил работу — «по соображениям безопасности» . Сообщения, что в GeoProMining начались увольнения и сокращения сотрудников, появились еще в октябре 2020 года, то есть в разгар боевых действий. Затем, после победы Азербайджана, капитуляции Армении, вывода армянских оккупантов из Кельбаджара и начала процесса демаркации границы, СМИ запестрели сообщениями, как зловредные азербайджанцы со своими GPS-навигаторами явились на Зодский рудник и вернули себе три четверти золотых жил. А еще заодно заставили снести ворота, спешно установленные армянской стороной. В Армении предсказуемо схватились за голову. Более того, экономисты предупредили, что на грани банкротства окажутся и железнодорожники, которые обслуживали Зодский рудник. Так или иначе, в беседе с радио «Азатутюн» экономист Айказ Фанян уже признает сквозь зубы: «Да, ожидается, что потеря возможных доходов GeoProMining Gold может нанести довольно ощутимый удар по нашей экономике». Плюс ко всему добавим от себя: Армения, по подсчетам местной оппозиции, потеряла в общей сложности 15 (!) крупных рудников.

И вдруг посреди этого «падающего золотого домино» выходит к журналистам господин Троценко и возвещает: все хорошо, господа и дамы, рудник работает, план выполняется, и вообще мы работали на территории Армении! Но кого и в чем он пытался таким образом убедить? Успокоить своих армянских партнеров на фоне бушующей здесь «золотой паники»? Вряд ли. «Неприятности» на руднике Союдлю — слишком известный факт, чтобы можно было «сбить волну» одним таким заявлением. Есть, конечно, другая версия: в GeoProMining Gold столь оригинальным способом пытаются…обезопасить себя на случай судебных исков со стороны Азербайджана — за разграбление азербайджанского золота. И старательно убеждают всех и вся: у нас все в порядке, мы честная компания и вообще работали только на армянской территории. Такое вот «замачивание, стирка и сушка репутации» на фоне грозящих судебных исков. И да, маленькая деталь: по слухам в «золотой тусовке», адвокаты компании уже готовятся подавать в суд…на власти Армении, которые выдали им лицензию для работы на чужой территории. Удастся ли GeoProMining таким образом восстановить «платежный баланс», вопрос открытый, но репутацию свою здесь спасают с привлечением всех сил и средств. Только вот поможет ли все это «замачивание, стирка и сушка деловой репутации» — вопрос открытый. Армянский «золотой капкан» захлопнулся, и теперь выбраться из него без потерь будет ой как непросто.

Нурани

Minval.az