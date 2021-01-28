Администрация президента США Джозефа Байдена временно прекратила выполнение сделок по продаже оружия, заключенные при экс-президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, на время остановлены продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Отмечается, что это «рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов», призванное обеспечить, чтобы продажи оружия США «соответствовали нашим стратегическим целям».

Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

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