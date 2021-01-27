Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что другим странам необходимо лидерство Вашингтона, сообщает «Интерфакс».

Он считает, что международное сообщество «нуждается в руководящей роли» США. Глава Госдепа уверен, что страна будет ее играть, так как «мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США».

Блинкен также отметил, что у Соединенных Штатов Америки по-прежнему есть наибольший потенциал на мировой арене для мобилизации других государств ради общего блага.

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