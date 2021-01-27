Студентка Азербайджанского технологического университета скончалась от отравления угарным газом.
Как сообщает АПА, Сабира Ахмедова из села Дашсалахлы Газахского района была студенткой первого курса.
Студентка Азербайджанского технологического университета скончалась от отравления угарным газом.
Как сообщает АПА, Сабира Ахмедова из села Дашсалахлы Газахского района была студенткой первого курса.
Дата: 2021/01/27 21:53
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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