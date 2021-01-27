Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции.

Исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.

Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.

Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, на сколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39 процентов, среди служащих транспорта и логистики — на 28 процентов, среди рабочих на производстве — на 23 процента.

Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22 процента.

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