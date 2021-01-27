Тело гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно «Моцарт» в Гвинейском заливе, было доставлено в Сиязаньский район.
Ф. Исмайлов был похоронен на кладбище села Гозагаджы.
Тело гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно «Моцарт» в Гвинейском заливе, было доставлено в Сиязаньский район.
Ф. Исмайлов был похоронен на кладбище села Гозагаджы.
Дата: 2021/01/27 20:09
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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