Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать», — заявил Гейтс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

По мнению Гейтса, COVID стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата. «Задача правительств заключается в том, чтобы защищать граждан от этих событий. Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше», — добавил он.

Гейтс подчеркнул, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество погибших, особенно в США. «Мы должны извлечь урок», — отметил он.

«Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», — заявил Гейтс, отметив, что ответ на пандемию должен быть глобальным.

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