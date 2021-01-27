Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

На встрече Микаил Джаббаров отметил развитие партнерства с США в сфере экономики, торговли, промышленности и др.

Министр подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева была разработана концепция восстановления и развития территорий, освобожденных от оккупации, которая предусматривает широкое использование государственно-частного партнерства, а также специальные программы стимулирования для иностранных инвесторов, привлечение иностранных компаний для развития территорий, передает АПА.

Посол США Эрл Литценбергер поздравил по случаю обеспечения территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул важность установления устойчивого мира в регионе. Посол отметил готовность американских компаний участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, в частности, отметил их заинтересованность в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий.

На встрече обсуждались направления расширения экономических связей.

Minval.az