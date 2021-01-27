Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

Minval.az со ссылкой на «АзерТадж» публикует выступление президента с незначительными сокращениями:

— Институт специального представителя президента на освобожденных территориях был создан 19 января по моей инициативе. Первое назначение сделано именно в Шушинский район. И это естественно. Шуша занимает особое место в душе азербайджанского народа. Шуша – это венец Карабаха, неповторимый город. Расположение Шуши, ее природа, воздух, климат, исторические памятники, религиозные памятники, архитектурный ансамбль города являются нашим национальным достоянием. Мы должны беречь и будем беречь Шушу. Мы вернулись в Шушу, и отныне азербайджанский народ будет жить в этом городе вечно. Равно, как во все периоды Шуша всегда была азербайджанским городом и, несмотря на предпринятые армянами попытки фальсификации, весь мир признал и принял Шушу именно как азербайджанский город.

Оккупация Шуши была большой трагедией. Оккупация каждого города, каждого села, района была большой трагедией. Но оккупация Шуши стала для нас, может быть, самой болезненной потерей. И не только потому, что стратегическое расположение Шуши позволяло контролировать весь регион, — если бы работа там была организована правильно, — позволяло даже небольшими силами принять все необходимые меры для обороны Шуши. Потеря Шуши стала большим потрясением для нашего народа, моральным потрясением, и мы 28 лет жили без Шуши. Однако, хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась, находилась в плену, но не потеряла достоинство, подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух. Мы вернулись в Шушу и, сообщая 8 ноября азербайджанскому народу эту радостную весть, я сказал: Шуша, ты свободна! Мы вернулись к своей истории. Конечно, мы восстановим Шушу, возродим ее, процесс возрождения уже начался.

Несмотря на все попытки армян, им не удалось преподнести Шушу миру как армянский город. Хотя они 28 лет стремились к этому, незаконно приглашали в Шушу многих иностранных гостей, сочиняли небылицы о Шуше, изменили ее название, никто в это не поверил. Потому что каждый человек, посетивший Шушу, видел своими глазами и понимал, что ее архитектурный ансамбль олицетворяет азербайджанскую архитектурную школу. Сейчас они фальсифицируют древнюю историю, пишут фиктивные книги, проводят симпозиумы, мероприятия. Но это – относительно недавняя история. Основателем, создателем Шуши является один из наших предков – Панахали хан. Именно благодаря его деятельности и усилиям был основан город Шуша. До этого Панахали хан создал крепость Баят, крепость Шахбулаг. Неслучайно первоначально этот город назывался Панахабад, он дал ему свое имя. После этого, учитывая чистый, прозрачный как стекло воздух Шуши, этот город был назван Шюша (стекло), то есть Шуша.

Как же можно так фальсифицировать?! Известно, что до оккупации в Шуше постоянно жили азербайджанцы. Армянского населения здесь, можно сказать, не было. Даже в 1920-х годах, когда на нашей земле была образована Нагорно-Карабахская автономная область, большинство населения Шуши составляли азербайджанцы. А в период оккупации азербайджанцы составляли 98 процентов населения.

Шуша – наш исторический город, и мы вернулись в этот город. Если армяне считали этот город своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали? Почему не смогли сохранить исторические памятники Шуши? Все родники высохли. В каждом квартале был родник, сегодня ни в одном из них нет воды. Хорошо, если это ваш город, то почему вы осушили родники? Все исторические памятники разрушены до основания. Если это ваш город, то почему вы разрушили памятники? Если Армения заявляла о том, что освободила Шушу, то от кого освободила? От мирного населения? От азербайджанцев? Хорошо, если вы считали, что освободили, то почему разрушили здания? Если это армянский город, то почему вы сравняли его с землей? Там разрушены не только наши мечети, но и все здания. Остались лишь построенные в советское время «хрущевки», грубо нарушавшие архитектурный ансамбль Шуши, там они и проживали. Находясь в Шуше, я своими глазами видел эти разрушения. Словно там пронеслось дикое племя — в такое состояние вандалы привели Шушу. А потом говорят, что Шуша – армянский город. Это – очередная армянская ложь, фальсификация! Вся их история построена на фальсификации и мифологии. Они и их покровители в различных странах создали для них фальшивую историю, эта фальсификация продолжается и сегодня.

Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! Шушинская операция навечно останется в душе азербайджанского народа. Светлая память о наших отважных сынах, ставших шехидами в боях за Шушу, вечно будет жить в наших сердцах. При освобождении Шуши азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу, высокий национальный дух. С направления Дашалты, других направлений, поднявшись по отвесным скалам, уничтожив оккупантов, они освободили Шушу, сражались, можно сказать, голыми руками — штыками, ножами, легким оружием против пушек и танков. Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, нам известно их число. Как бы ни старалось руководство Армении скрыть это от своего народа, ему это не удастся. Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили сотни оккупантов, оборонявших Шушу. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена? Во-вторых, разве может кто-то кому-то подарить такой город? Мы освободили Шушу от врага, от вражеского плена благодаря отваге, ценой жизни и крови отважных сынов. Отныне Шуша будет жить вечно, мы будем беречь и бережем Шушу.

Потеря Шуши 8 мая 1992 года была большой трагедией. Виновник этой трагедии — тандем НФА-Мусават. Это должны знать все, никто не должен это забывать. В то время в Азербайджане шла борьба за власть. Тандем НФА-Мусават рвался к власти, совершил эту провокацию для смещения тогдашней власти, фактически сдал Шушу врагу. В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават, один из их прихвостней. Он первым и продал Шушу. А потом сказал, что не виноват. Как это не виноват, предатель, изменник. Он сказал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. До сих пор не пустил эту пулю в свой предательский лоб. Тандем НФА-Мусават достиг своих грязных намерений. В результате оккупации Шуши, а спустя несколько дней — Лачинского района тогдашняя власть была смещена и в результате военного переворота к власти пришли НФА-Мусават. После этого они забыли о Шуше, фактически подарили ее армянам, а затем совершили еще одно предательство – в апреле 1993 года сдали врагу Кяльбаджар. Оставили там невинных, безоружных людей одних, не смогли спасти и уберечь их. Что сделали после этого? Дезертировали, бежали. Верховный главнокомандующий – дезертир, государственный секретарь – дезертир, председатель парламента – дезертир, другие дезертиры тоже бежали и скрылись, один – в Келеки, другой — за рубежом. Если во время войны Верховный главнокомандующий бежит, то это — дезертирство, другого названия нет. Все должны знать это и не забывать.

Я говорил, еще раз хочу сказать: наши ученые, специалисты должны предоставлять полную информацию о соответствии нашей истории действительности, не скрывать нашу историю. Фальшивая история нам не нужна. Сколько раз мы сталкивались в советское время с фальшивой историей. Наши герои преподносились как враги, а враги нашего народа, кровопийцы – как герои. 26 бакинских комиссаров – этот армянско-большевистский бандитский отряд преподносился как герои, а сражавшие с ними патриоты — как враги. Мы видели это. Наше поколение знает, что такое фальшивая история. Сейчас снова кто-то хочет создать фальшивую историю. Вновь кто-то хочет смыть вину того или иного дезертира, предателя, труса. Мы не может допустить этого. Каждый должен знать, кто продал земли и кто освободил их из неволи.

В связи с охраной Шуши даны соответствующие указания. Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу, контролируют и будут контролировать прилегающие высоты. В Шуше создана комендатура, а сейчас создается институт гражданского управления. Еще раз хочу сказать, что вам оказано большое доверие, потому что Шуша занимает особое место в истории Азербайджана, и восстановление, возрождение Шуши – наше общее дело. Конечно, вся работа должна проводиться планомерно, необходимо сохранить исторический облик Шуши, нельзя допускать каких-либо чуждых Шуше строений. Некоторое время назад я командировал в Шушу большую группу специалистов. Вы тоже находились среди них и ознакомились с ситуацией. Эта группа несколько дней оставалась в Шуше, все проинспектировала, проанализировала и доложила мне. Восстановление Шуши будет вестись на основе этого.

В то же время мы, конечно, широко обсудим жизнь Шуши после восстановления. Я уже объявил этот город культурной столицей Азербайджана. После восстановления жизнь в Шуше должна кипеть. После возвращения людей у Шуши должна быть очень богатая культурная жизнь. Там должны проводиться как внутристрановые, так и многочисленные международные мероприятия – фестивали, конкурсы, гастроли. То есть, Шуша будет достойна звания культурной столицы не только Азербайджана, но и, уверен, региона.

Неслучайно, главы принятых мною недавно двух делегаций говорили об особом внимании к Шуше. Генеральный секретарь ИСЕСКО во время встречи со мной отметил, что они предложат объявить Шушу столицей исламской культуры. Этот шаг нас очень радует. Должен также сказать, что до сих пор этого почетного звания были удостоены два азербайджанских города – Баку и Нахчыван. Помню, ИСЕСКО принимает такое решение на несколько лет раньше, лишь спустя несколько лет город удостаивается этого почетного звания. Есть и очередность, и последовательность. Поэтому то, что такое заявление прозвучало в Баку, вызывает особую радость. В то же время в ходе недавней встречи с делегацией Тюркского совета генеральный секретарь Тюркского совета также выдвинул предложение о том, чтобы избрать Шушу культурной столицей тюркского мира. Посмотрите, какой интерес и какую большую любовь мы видим в тюркском и мусульманском мире в целом к нашему историческому городу. Это неслучайно. Поэтому, конечно, мы будем предпринимать шаги, связанные с дальнейшей жизнью Шуши. Я уже говорил, что в этом году должны быть проведены два мероприятия. Необходимо восстановить фестиваль «Хары бюльбюль» и дни поэзии Вагифа. Должен быть дан старт работам по восстановлению мавзолея Вагифа, и мы должны постараться восстановить мавзолей в этом году. Дни поэзии Вагифа будут проведены перед мавзолеем.

Естественно, враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу. Сердце болит, когда, находясь в Шуше, видишь эту горькую картину. Но мы, реализовав все инфраструктурные проекты, в скором времени восстановим Шушу. Как вам известно, моим Распоряжением строится дорога для организации поездок в Шушу. Строится и до конца нынешнего года должен быть сдан в эксплуатацию Физулинский аэропорт. После этого должны быть организованы международные рейсы. Следует уже сейчас проводить в различных странах презентации и выставки, связанные с Шушой. Разработайте эту программу совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством культуры. Необходимо провести в различных странах мира презентации, связанные с историей Шуши, периодом ее оккупации, сегодняшними восстановительными работами. Следует информировать как азербайджанскую, так и международную общественность о ходе восстановительных работ.

Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении. За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил. Дороги в ужасном состоянии, здания разрушены, кругом заросли бурьяна, мусор, уродливые киоски. Разрушили и то, что было. Не оставили камня на камне, только эксплуатировали. А потом говорят, что Шуша – армянский город, пытались изменить ее название. Поэтому реализация инфраструктурных проектов, конечно, является первостепенным вопросом. Параллельно должны правильно проводиться градостроительные работы. До этого назначения вы работали в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, у вас есть опыт, и уверен, что вы будете руководить этой работой.

Разрабатывается конкретная программа, связанная с восстановлением наших исторических, религиозных памятников. Даны соответствующие указания, Фонд Гейдара Алиева активно включился в это дело, как и Министерство культуры, другие соответствующие структуры. Проведена ревизия жилого фонда. Большая его часть находится в непригодном состоянии. В период оккупации в Шуше проживали максимум 2-3 тысячи человек. Армяне, как ни старались, не смогли заселить Шушу. В то время как, разместив там завезенных из-за рубежа армян, они совершили военное преступление. Все эти акции носили пропагандистский характер. Большую часть тех, кто там жил, составляли военнослужащие и их помощники. Ревизия жилого фонда обязательно должна проводиться более детально — первая ревизия проведена, — конечно, после этого будут осуществлены восстановительные работы.

Мы должны превратить и превратим Шушу в один из самых красивых городов мира. Я дал это слово и сдержу его. Так же, как раньше говорил, что мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и не позволили. Говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше, и он поднят. Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше, потому что необходимо было соблюдать секретность ведения войны. С первых дней войны мы знали, какова наша цель, и успешно продвигались к Шуше. Если тот или иной специалист обратит внимание на ход войны, то он увидит, в чем заключалась наша стратегическая цель. Прорвав созданные Арменией укрепления, мы вступили на наши оккупированные земли с южного направления, освободили их и перешли в контрнаступление по различным направлениям. В результате освободили часть Джебраильского, Физулинского, Гадрутского, Ходжавендского районов, высоту Муровдаг, часть Кяльбаджарского района, южную часть Зангиланского, Губадлинского, Лачинского районов и город Шуша. Нашей целью был венец Карабаха – Шуша, и 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана. После этого враг пал на колени, сдался, поднял белый флаг. Мы вернули Кяльбаджарский, Лачинский, Агдамский районы без единого выстрела. Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша. День освобождения Шуши был объявлен днем Победы.

Эта война еще раз продемонстрировала несгибаемый дух азербайджанского народа, еще раз показала, что я сделал все, о чем говорил. Я неслучайно говорил, что знаю, что, как и когда надо делать. Я давал азербайджанскому народу пусть и небольшой сигнал о том, что все будет хорошо. Мы добьемся желаемого, просто всему свое время. В период войны я только однажды сказал о Шуше, да и то, отвечая на вопрос корреспондента о том, когда будет взята Шуша. Конечно, мы не могли говорить об этом. Я сказал, что без Шуши наша победа будет неполной. Но я нисколько не сомневался в том, что мы освободим нашу родную, дорогую Шушу от армянской оккупации, поднимем там флаг Азербайджана. В то время я говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. А сегодня говорю, что все мы, весь наш народ возродим Шушу!

Еще раз хочу сказать, что на вас ложится огромная ответственность. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и сыграете активную роль в возрождении Шуши. Вам, наверное, также известно и вы не сомневаетесь в том, что восстановление Шуши постоянно будет находиться под моим контролем, и в ближайшее время Шуша вновь восстановит свой исторический облик. Желаю вам успехов.

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