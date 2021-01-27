Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил видеообращение на сайте, созданном Управлением по связям с общественностью при Администрации президента Турции в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

Турецкий лидер заявил, что международная общественность должна перейти к активным действиям с целью недопущения повторения трагедий, схожих с Холокостом, кровавыми событиями в Боснии и Герцеговине, Руанде и Камбодже.

Президент Турции призвал предотвратить проявления исламофобии и ксенофобии, набирающие оборот в мире под воздействием онлайн-платформ и органов СМИ.

Человечество переживает сложный исторический отрезок, отметил Эрдоган.

«Наряду с пандемией, мы столкнулись с ростом проявлений расизма и ксенофобии. Фиксируется значительный рост числа провокаций и нападений на мечети, церкви и синагоги. Увеличивается число преступлений на почве нетерпимости по религиозному и этническому признаку»,- продолжил глава государства.

По словам турецкого лидера, люди сталкиваются с давлением только потому, что выглядят не так, как остальные, а терроризм, основанный на радикализме и нетерпимости, превратился в угрозу мирному сосуществованию и наносит удар общественному согласию и безопасности, передает «Анадолу».

Далее Эрдоган отметил, что трагические события, имевшие место в прошлом веке, ярко продемонстрировали то, к каким разрушениям и горю может привести расистская идеология.

Миллионы людей стали жертвами Холокоста, геноцид в Боснии и Герцеговине, Раунде и Камбодже, тогда как проявления систематической дискриминации, отчуждения и пропаганды нетерпимости имели место задолго до этих массовых преступлений, продолжил глава государства.

Президент Турции убежден, что каждый из этих геноцидов является напоминанием международному сообществу об ответственности.

Борьба с проявлениями вражды и ненависти – проблема не только лиц, подвергающихся давлению, но и обязанность всего человечества, считает Эрдоган.

Речь идет не просто о нравственном долге, но и требовании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генассамблеей ООН в декабре 1948 года, говорится в видеообращении.

Эрдоган подчеркнул, что международные организации, правительства, органы СМИ, политики, НПО, религиозные группы и общественные деятели несут на себе часть ответственности и выполняют определенную роль.

«Как страна, которая веками остается местом мирного сосуществования представителей различных этнических, религиозных и культурных сообществ, Турция продвигает соответствующие инициативы на самых различных международных платформах, наглядным свидетельством чему является Альянс цивилизаций»,- сказал глава государства.

По словам Эрдогана, политика «открытых дверей», которую проводит Турция, предполагает также защиту каждого, кто обращается за помощью, вне зависимости от цвета кожи, религиозных убеждений и этнической принадлежности.

Международная общественность должна перейти к активным действиям с целью недопущения повторения трагедий, схожих с Холокостом, кровавыми событиями в Боснии и Герцеговине, Руанде и Камбодже, продолжил далее турецкий лидер.

«Пора наконец сказать «стоп» проявлениям исламофобии и ксенофобии, набирающим оборот в мире под воздействием онлайн-платформ и органов СМИ», — отметил Эрдоган.

Глава государства также считает совместный проект МИД и Управления по связям Администрации президента значимым вкладом с борьбу с проявлениями ксенофобии и вражды.

«С уважением чту память жертв геноцидов. Надеюсь на будущее, в котором не будет проявлений ксенофобии и преступлений против человечности»,- добавил Эрдоган.



Minval.az