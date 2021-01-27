Родители шехидов из Ясамальского и Насиминского районов, павших на войне за освобождение азербайджанских земель, недовольны тем, что их детей похоронили в Гарадагском районе и требуют их перезахоронения на Второй Аллее почетного захоронения. Вчера они попытались вскрыть могилы похороненных, но когда были подняты мраморные плиты, то появилась грунтовая вода.

В связи с этим вопросом глава исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов сказал изданию «Ени Мусават», что хоть место захоронения шехидов и находится на территории Гарадагского района, но это городское кладбище:

«Раньше оно относилось к Министерству обороны, там хоронили ветеранов войны. А сейчас там похоронили шехидов из Ясамальского и Насиминского районов. Мы не участвовали в этом процессе, наверное решение принимало Минобороны».

Глава ИВ также прокомментировал вопрос грунтовых вод на кладбище:

«Раньше грунтовых вод здесь не наблюдалось. Не в наших силах предложить другое место для захоронения, решение должно принимать Минобороны».

Minval.az