Начнет функционировать «горячая линия» по отказу от курения.

Об этом говорится в информации Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в ХХ веке от курения умерли 100 млн. человек во всём мире, а в XXI веке по прогнозам, эта показатель составит 1 млрд.

«Для желающих оказать поддержку тем, кто хочет отказаться от курения с 1 февраля начнет функционировать «горячая линия» Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения. Лица, испытывающие зависимость от курения и те, кто хотят отказаться от него, смогут позвонить на эту «горячую линию» и получить медико-психологические консультации от специалистов», — говорится в информации.

Телефон «горячей линии» по отказу от курения: (+994 050) 800 70 45

e-mail: [email protected]

«Горячая линия» будет функционировать 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) в 10.00-14.00.

Minval.az