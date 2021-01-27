25-26 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана поступило 9 обращений из call-центра «102» МВД об обнаружении снарядов в Агджабединском, Геранбойском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Товузском районах Азербайджана и городе Шуша.

Как сообщили в Агентстве, на основе 9 поступивших обращений специальные мобильные оперативные группы агентства совместно с сотрудниками МВД совершили 10 оперативных и неотложных выездов.

В ходе поисковых операций были обнаружены 1174 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ), 38 противопехотных мин, 26 противотанковых мин, 1 бомба, 12 889 патронов различного калибра и 13 осколков разорвавшихся снарядов.

В ходе поисковых операций было проинспектировано 13 890 780 квадратных метров (1389 га), более 118 км дорог очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проверена 291 постройка.

Minval.az