Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.
Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.
Дата: 2021/01/26 23:23
Раздел: Мир
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