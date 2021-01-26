Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Он также отметил, что нормализация отношений между Россией и Соединенными Штатами отвечала бы интересам обеих стран.

В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. В частности, лидеры обсудили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), борьбу с коронавирусом.

Minval.az