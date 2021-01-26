На освобожденных территориях Азербайджана высокими темпами продолжается работа по разминированию.
Trend TV представляет вашему вниманию кадры процесса разминирования территорий в Физулинском районе Азербайджана.
На освобожденных территориях Азербайджана высокими темпами продолжается работа по разминированию.
Trend TV представляет вашему вниманию кадры процесса разминирования территорий в Физулинском районе Азербайджана.
Дата: 2021/01/26 20:02
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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