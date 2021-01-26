Проведена очередная встреча в связи со снятием ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), 26 января состоялась очередная встреча в формате видеоконференции между делегацией во главе с председателем агентства Гошгаром Техмезли и делегацией во главе с заместителем председателя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации («Россельхознадзора») Юлией Швабаускене.

Стороны обсудили работу, которую предстоит проделать по снятию ограничений на экспорт из Азербайджана в Россию помидоров и яблок.

Г.Техмезли рассказал о мерах безопасности, принимаемых в нашей стране в связи с растительной продукцией, отметив значение в решении вопроса совместных мониторингов, проводимых с участием специалистов обеих организаций.

Minval.az