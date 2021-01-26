По участку территории города Хырдалан, где произошел взрыв в двухэтажном доме, не проходит какая-либо газовая линия.

Об этом сказал журналистам гендиректор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев, передает Тренд. Он сообщил, что в настоящее время специалисты продолжают расследование на месте происшествия.

«По этой территории не проходит какая-либо подземная газовая линия. Взрыв произошел внутри дома. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва – утечка газа или газовый баллон. В данном направлении соответствующие органы ведут расследование. Но под землей на этом участке не проходит никакой газовой линии, принадлежащей «Азеригаз», – уточнил Руслан Алиев.

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