Назван район Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, в Бинагади этот показатель составляет 15%.

Далее идут Хатаинский район — 13,1%, Ясамальский район — 12,2%, Сабунчинский район — 10,8%, Наримановский и Сураханский районы — по 8,2%, Насиминский район — 7,8%, Низаминский район — 7%, Хазарский район — 6,9%, Гарадагский район — 5,3%, Сабаильский район — 5% и Пираллахинский район — 0,5%.

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