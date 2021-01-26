Благодаря поддержке наших психологов было предотвращено несколько попыток суицида среди участников войны и членов их семей.

Об этом заявил завотделом политики соцобеспечения Минтруда и соцзащиты населения Бабек Гусейнов.

По его словам, психологическая поддержка таким людям оказывается в режиме онлайн.

«Люди, столкнувшиеся с неприятными ситуациями, могут обращаться за психологической поддержкой по телефону: 050 406-75-85. В настоящее время в этом направлении работают пять профессиональных психологов. При необходимости они также проводят консультации на дому», — цитирует Гусейнова Тренд.

Minval.az