Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело постоянный запрет на использование 59 китайских приложений, в том числе социальной сети TikTok, сообщает телеканал NDTV.

Запрет на использование этих приложений первоначально был введен в июне прошлого года. Тогда власти Индии запретил 59 китайских приложений, назвав их «наносящими ущерб» суверенитету, целостности и национальной безопасности страны. В список вошли, в частности, TikTok, приложение для общения WeChat и разработанный компанией Alibaba браузер UC Browser.

Как сообщает телеканал, разработчикам приложений была предоставлена возможность объяснить свою позицию в отношении соблюдения требований конфиденциальности и безопасности, а также ответить на ряд вопросов.

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