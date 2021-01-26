Apple признала, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца. Об этом сообщается в справочном разделе на сайте компании, передает «Лента.ру».

Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple. При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.

Также представители Apple рекомендовали проконсультироваться с врачом, специалистом в области здравоохранения или производителем медицинского оборудования перед использованием iPhone 12. «Если вы подозреваете, что iPhone или какие-либо аксессуары MagSafe мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe», — говорится в сообщении.

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