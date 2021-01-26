В Стамбуле в понедельник состоялся 61-ый тур переговоров между Турцией и Грецией.

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, встреча делегаций двух страны прошла во дворце «Долмабахче».

В состав турецкой делегации вошли заместитель министра иностранных дел Седат Онал, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, представители МИД Турции Чагатай Эрджиес и Барыш Калкаван.

В состав греческой делегации вошли посол на пенсии Павлос Апостолидис, представители МИД Греции Алекснадрос Кую и Ифигения Канара, передает «Анадолу».

Участники встречи дали оценку итогам 60-ти предыдущих этапов переговорного процесса.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, последним процессам и возможным шагам по устранению вызовов.

Принято решение о проведении очередной встречи в Афинах.

Minval.az