В ходе расследования, проведенного на основании поступившего в прокуратуру Гусарского района обращения граждан, были установлены обоснованные подозрения в том, что директор Гусарской центральной районной больницы Мубариз Зейналов, заместитель директора по административным вопросам Назакет Салманова и начальник финансового отдела Эльдар Масимов, злоупотребив должностными полномочиями, присвоили надбавки нескольких сотрудников отделения неотложной медицинской помощи больницы, которые должны были быть выданы сотрудникам за привлечение к мерам по борьбе с пандемией «COVID-19».

В прокуратуре Гусарского района по факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размене) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями).

Следственные мероприятия продолжаются.

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