Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательные работы в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в месте, именуемом 27-й квартал в городе Хырдалан Абшеронского района, где произошло обрушение в результате взрыва. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы для спасения ребенка, оставшегося под завалами.

Под завалами предположительно осталась Фатима Мусаева 2012 г.р. Ее отец Вюсал Мусаев был извлечён с телесными повреждениями и госпитализирован. Также из-под завалов извлечено тело ее матери Айтен Мусаевой 1988 г.р.

До сих пор из-под завалов в целом спасены 6 человек и извлечено одно тело.

Minval.az