Стриминговый сервис Disney+ запретил доступ к мультфильмам «Питер Пэн», «Дамбо» и «Коты-аристократы» детям младше семи лет за нарушение «рекомендаций по содержанию», передает Daily Mail.

По мнению сервиса, эти мультфильмы отражают расовые стереотипы.

Их можно посмотреть со «взрослых» аккаунтов, однако их сопровождает заявление об отказе от ответственности: «Эта программа включает в себя негативное изображение и/или жестокое обращение с людьми и культурами. Эти стереотипы были ошибочны в прошлом, неверны они и сейчас».

Как пояснял Disney в рамках кампании Stories Matter («История имеет значение»), авторы «Котов-аристократов» изобразили сиамского кота с раскосыми глазами, выпуклыми зубами и плохим английским акцентом, озвученным белым актером. Он также играл на пианино китайскими палочками. Это карикатурное изображение народов Восточной Азии «усиливает стереотип „вечного иностранца“».

В «Дамбо» вороны и музыкальные вставки «отдают дань уважения расистским шоу менестрелей, где белые артисты с выкрашенными в черный лицами и в рваной одежде имитируют и высмеивают порабощенных африканцев на южных плантациях», а руководителя труппы Дамбо зовут Джим Кроу — это неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США.

В «Питере Пэне» в стереотипной манере изображены коренные народы Америки. Мультфильм «не отражает ни их разнообразия, ни подлинных культурных традиций». Они говорят на непонятном языке, их постоянно называют «краснокожими» — это слово считается оскорбительным. Питер Пэн и потерянные мальчики носят индейские головные уборы, исполняют индейские танцы, что «является формой насмешки и культурной апроприации образов коренных народов».

В рамках кампании Stories Matter кинокомпания Walt Disney пересматривает свою библиотеку, отмечая фильмы, содержащие расистские стереотипы.

Minval.az