Страны Евросоюза больше не считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел 27 стран ЕС.

Они отметили, что этот политик является частью демократической оппозиции Венесуэлы, несмотря на принятую на прошлой неделе Европейским парламентом резолюции о том, что европейские правительства признают Гуайдо главой государства.

«ЕС повторяет свои призывы к … свободе и безопасности всех политических оппонентов, в частности представителей оппозиционных партий, избранных в Национальную ассамблею в 2015 году, и особенно Хуана Гуайдо», — говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

В заявлении подчеркивается, что ЕС считает их «важными действующими лицами» и «привилегированными партнерами».

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