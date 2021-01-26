Работу президента США Джо Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают более 60 процентов избирателей в США, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.

По результатам опроса, по меньшей мере 63% опрошенных зарегистрированных избирателей поддерживают общую деятельность Байдена в должности президента США. При этом среди опрошенных демократов его деятельность положительно оценивают 94%, а среди опрошенных республиканцев против выступают 70 процентов.

В то же время в ходе опроса участникам предлагали оценить деятельность нового президента в определенных аспектах. Так например, в вопросе международных дел деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%. В аспектах экономики, борьбе с терроризмом и создании рабочих мест участники опроса высказали одинаковый уровень поддержки президента – 61%. Наименьший уровень поддержки среди направлений деятельности Байдена в первые несколько дней был зафиксирован пока в вопросе миграции – 57%.

Опрос проводился в интернете 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.

Minval.az