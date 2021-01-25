Президент США Джо Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга для журналистов.

«Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», — сказала она. «В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты (вируса), не время снимать ограничения на международные поездки», — пояснила Псаки.

По ее словам, в связи с тем, что более заразный штамм инфекции был обнаруженный в ЮАР, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения.

Кроме того, по ее словам, начиная со вторника, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.

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