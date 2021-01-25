Установлены личности извлеченных из-под завалов дома, обрушенного в результате взрыва в городе Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщает АПА, спасены:
Мусаева Зияфет Гафар гызы,
Мусаев Вусал Фирудин оглу,
Мусаев Фирудин Вусал оглу 2009 года рождения,
Мусаева Фатима Вусал гызы 2012 года рождения и Гузель Самедова.
В Абшеронском районном управлении полиции сообщили, что в настоящее время продолжаются поиски Мусаевой Айтен Таджеддин гызы 1988 года рождения, которая предположительно оказалась под завалами.