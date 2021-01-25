Установлены личности извлеченных из-под завалов дома, обрушенного в результате взрыва в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает АПА, спасены:

Мусаева Зияфет Гафар гызы,

Мусаев Вусал Фирудин оглу,

Мусаев Фирудин Вусал оглу 2009 года рождения,

Мусаева Фатима Вусал гызы 2012 года рождения и Гузель Самедова.

В Абшеронском районном управлении полиции сообщили, что в настоящее время продолжаются поиски Мусаевой Айтен Таджеддин гызы 1988 года рождения, которая предположительно оказалась под завалами.

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