«Вопросы восстановления освобожденных территорий должны быть приоритетными в деятельности государственных органов по различным направлениям государственной политики, текущие и перспективные работы должны быть увязаны с большими планами возвращения”, заявил на сегодняшнем совещании Кабинета министров премьер-министр Али Асадов.

На совещании было обсуждено исполнение поручений, данных главой государства на заседании, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

Премьер-министр отметил, что бывшие вынужденные переселенцы должны быть возвращены в родные края. “Этот процесс должен осуществляться на основе специальной программы”,- сказал премьер-министр.

Minval.az