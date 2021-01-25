По меньшей мере 21 человек погиб и 33 пострадали в Бразилии в результате крупной автокатастрофы. Согласно сообщению портала G1, на территории южного штата Парана автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Ранее портал сообщал о 12 погибших и девяти пострадавших в результате ДТП. По его информации, в момент аварии в автобусе находились 59 человек.

Спасатели доставили в госпитали пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование обстоятельств автокатастрофы.

Minval.az