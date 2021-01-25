Надеемся, что новая администрация США будет более активно сотрудничать с регионом Южного Кавказа, заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев во время выступления в виртуальном формате в ходе дискуссий в ведущем мозговом центре США Atlantic Council.

Х.Гаджиев отметил, что США могут внести свой вклад в процесс миростроительства между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что у США богатый опыт и инициативы по миростроительству в постконфликтный период, и в этом направлении они могут внести свой вклад в регионе Южного Кавказа.

Х.Гаджиев подчеркнул, что США могут играть активную роль в миростроительстве и постконфликтной реконструкции как в одностороннем порядке, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Отметив, что на освобожденных от оккупации территориях будут созданы «умные», зеленые города, Х.Гаджиев добавил, что в этом процессе есть широкие возможности для частного сектора США.

Minval.az