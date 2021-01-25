В результате обрушения в Хырдалане 6 человек госпитализированы с различными травмами, сообщила АПА директор Абшеронской центральной районной больницы Мехрибан Гаралова.

По ее словам, один из пострадавших — ребенок.

Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение.

На месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

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