Как сообщалось ранее, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном доме по адресу 27-й квартал города Хырдалан Абшеронского района, где произошел взрыв.

Как сообщили в министерстве, в результате оперативных действий еще один человек был спасены из-под завалов спасателями МЧС и передан по назначению. Таким образом, количество спасенных со стороны спасателей МЧС людей достигло шести.

Поисково-спасательная операция продолжается, позже будет предоставлена дополнительная информация.

Minval.az