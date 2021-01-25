«26 января в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его иранским коллегой М.Д.Зарифом. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 24 ноября 2020 года».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

«Планируется обсуждение ключевых тем международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование, Афганистан и обстановку в зоне Персидского залива и др. Намечены «сверка часов» по текущему состоянию многоплановых связей между Россией и Ираном и обсуждение конкретных шагов по их дальнейшему продвижению», — говорится в сообщении.

Minval.az