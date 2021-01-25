В Азербайджанской Республике продолжаются комплексные меры органов прокуратуры по разоблачению должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения в сфере социального обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании поступивших обращений граждан о том, что Назаров Джалил Орудж оглы, долгое время занимавший должность директора Масаллинской центральной районной больницы, брал взятки для установления степени инвалидности, были проведены срочные оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе предварительных мероприятий было установлено, что Джалил Назаров потребовал от двух обратившихся к нему граждан взятку в размере 4 500 манатов, которую получил частями в течение 2020 года через своего личного и неофициального помощника Султанлы Давуда Мамед оглу в административном здании медицинского учреждения для подготовки необходимой для установления степени инвалидности истории болезни и внесения направления учреждения здравоохранения в «Реестр направлений на медико-социальную экспертную комиссию», а также обоснованные подозрения в подготовке поддельных медицинских документов, связанных с болезнью, и получении в качестве взятки денежных средств в различных размерах в обмен на включение этих документов в реестр, на основании чего в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре были проведены срочные оперативно-розыскные мероприятия.

В служебном помещении Джалила Назарова в административном здании Масаллинской центральной районной больницы и по другим соответствующим адресам были обнаружены списки с именами многочисленных граждан по назначению пенсий, определению диагнозов по заболеваниям и т.д., а также тетради с записями о полученных от этих граждан денежных средствах на различные суммы, денежные средства в национальной и иностранной валюте, в бухгалтерии больницы были обнаружены и изъяты 49 пластиковых карточек и различные медицинские документы.

По указанным фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, на основе собранных предварительных доказательств Джалил Назаров 23 января 2021 года был привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) УК АР, в отношении него на основании решения суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по расследованию фактов, связанных с присвоением банковских карт с зарплатой работников Масаллинской центральной районной больницы, возглавляемой Назаровым, выделенных государством лечебных препаратов и медицинского оборудования, а также выявлению других незаконных действий обвиняемого.

Minval.az