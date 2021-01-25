Кения приобретет для нужд национальной армии 118 бронеавтомобилей турецкого производства.

Об этом сообщил местному изданию The Star представитель министерства обороны африканской страны Зиппорах Киоко.

По его словам, бронеавтомобили турецкого производства будут использованы для обеспечения безопасности границ и в борьбе с террористической организацией «Аш-Шабаб». Речь идет о БТР «Hızır» производства турецкой компании Katmerciler.

«Контракт на поставку бронеавтомобилей находится на стадии итогового согласования. Сумма контракта оценивается в 7,7 млрд кенийских шилингов (518 млн турецких лир)», — сообщил Киоко.

Бронеавтомобили «Hızır» были впервые продемонстрированы в 2016 году на оборонной выставке High-Tech Port, получив одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Minval.az