Для Сухопутных войск Турции подготовлена новая униформа из ткани, полученной из высокопрочной пряжи с использованием нанотехнологий.

Новое обмундирование уже было замечено на главе Генштаба ВС Турции Яшаре Гюлере и командующем Сухопутными войсками генерале Умите Дюндаре, когда они сопровождали министра нацобороны страны Хулуси Акара в ходе визита в кампус ведомства в район Арифийя.

В комплект с водоотталкивающими камуфляжами входят водонепроницаемые, дышащие, полностью ортопедические, утепленные ботинки цвета хаки.

Новые амортизирующие ботинки удобны как для несения службы, так и для проведения военных операций.

Турецкие военнослужащие начнут пользоваться новыми комплектами униформы с 25 января.

Minval.az