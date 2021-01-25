26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80 процентов, днем – 50-55 процентов.

26 января в районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az