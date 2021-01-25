Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2025 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $6 млрд 597 млн.

По итогам 2020 года валютные резервы ЦБА составили $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в 2021-2024 годах рост резервов банка по прогнозам S&P составит 3,6%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом, согласно прогнозам агентства, в 2021 году валютные резервы ЦБА сократятся до $6 млрд 243 млн, затем увеличатся в 2022 году — до $6 млрд 305 млн, в 2023 году — до $6 млрд 474 млн, в 2024 году – до $6 млрд 597 млн.

Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА имел место на 30 июня 2014 года и составлял $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года начался спад валютных резервов ЦБА из-за их использования для поддержания курса национальной валюты в условиях удешевления цен на нефть на мировых рынках. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года — до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года — до $3 млрд 974,4 млн.

В 2017-2020 годах имел место рост резервов ЦБА. В частности, в 2017 году валютные резервы банка увеличились на 34,2%, в 2018 году — на 5,4%, в 2019 году – на 11,2%, в 2020 году– на 1,8%.

Minval.az