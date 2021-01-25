Российские военнослужащие во время несения службы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе проводят регулярные тренировки по антитеррору, сообщает Минобороны России.

«При отработке действий по «тревоге» военнослужащие из состава миротворческого контингента отработали занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также по перекрытию трассы с целью прекращения движения.

Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Также инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

Все модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха», – сказано в сообщении Минобороны России.

Minval.az