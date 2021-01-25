Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 28 января.

В ходе сессии будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянного комитета о проделанной работе, проведен обмен мнениями о совершенствовании процедуры мониторинга Ассамблеи, результатах наблюдения за парламентскими выборами в Грузии, пост-мониторинговом диалоге с Черногорией, этических, юридических и практических аспектах вакцины COVID-19, дискриминации в отношении лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями, и других темах.

В состав азербайджанской делегации, возглавляемой Самедом Сеидовым, входят депутаты Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Эркин Гадирли, Турал Гянджалиев, Нигяр Арпадарай и Кямал Джафаров.

Отметим, что в этом году зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате — прямое и онлайн-участие.

Minval.az